Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 октября: 7 человек погибли

За последние сутки на территории Смоленской области выявили 279 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки на территории Смоленской области выявили 279 новых случаев заражения COVID-19. В общей сумме число заболевших смолян достигло 52 475 с начала пандемии.

За сутки выздоровели 89 человек, погибли – 7. Всего зафиксировано 1 795 случаев с летальным исходом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 8 650 человек, из них 7 159 – в режиме самоизоляции, 1 491 – в стационаре.

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