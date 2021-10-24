Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 октября: 512 человек заразились за сутки

Общее число заболевших в Смоленской области составляет 57 765. Фото: Олег УКЛАДОВ

Общее число заболевших в Смоленской области составляет 57 765, из них 512 – заразились за сутки. По данным столичного Оперштаба, выздоровели с начала пандемии 47 191 человек.

За сутки 5 смолян не справились с болезнью, всего 1 873 погибли от осложнений COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности под медицинским наблюдением находились 12 856 человек, из них 1 922 – в стационаре, 10 934 – на самоизоляции.

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