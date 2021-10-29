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Здоровье29 октября 2021 11:50

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 октября: почти 600 случаев заражения за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 29 октября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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596 смолян заразились за прошедшие сутки.

596 смолян заразились за прошедшие сутки.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Смоленской области продолжает обновляться антирекорд по ежедневно выявляемым случаям COVID-19 и суточной смертности. Общее число заражённых с начала пандемии составляет 60 555 человек, из них 596 – заразились за прошедшие сутки.

Погибли от коронавируса 8 жителей региона, всего 1 906 не справились с заболеванием. По данным столичного Оперштаба, «экс-пациентами» стали 47 827 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности под медицинским наблюдением находились 14 191 человек, из них 12 236 – в режиме самоизоляции, 1 955 – в стационаре.

Ранее в материале «КП»:

Вирусолог: четвертая волна коронавируса пойдет на спад только в декабре. В том, что высокий уровень заболеваемости продержится так долго, новосибирский ученый винит туристов.

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