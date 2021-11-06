Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 ноября: более 65 тысяч заболевших с начала пандемии

За последние сутки заразились 598 смолян. Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 6 ноября на территории Смоленской области выявлено 65 335 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Прирост заболевших ежедневно составляет почти 600 человек, за последние сутки заразились 598 смолян.

По данным столичного Оперштаба, с начала пандемии погибли 1 969 человек, из них 8 – за сутки. Статус «экс-пациента» получили 49 031 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 16 862 человека, из них 14 919 – в режиме самоизоляции, 1 943 – в стационаре.

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