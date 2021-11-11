Блогер vs Influencer

Блогер-миллионник Наталья Мишина. Фото предоставлено героем публикации.

Блогер и инфлюенсер – для большинства людей эти понятия давно стали тождественными, не имеющими отличий. Но как дела обстоят на самом деле? Можно ли блогера назвать инфлюенсером и наоборот? Об этом блогер-миллионник Наталья Мишина рассказала на своем личном примере.

Блогер-миллионник Наталья Мишина. Фото предоставлено героем публикации.

«В первую очередь я работаю в Instagram, но не напоказ, а внутри. Все рабочие процессы моей команды не заметны подписчикам, они видят только готовый результат», - говорит Наталья.

Мишина проводит конкурсы и розыгрыши, партнерами которых становятся как минимум 150 спонсоров. Естественно, ей приходится вести свой аккаунт так, чтобы у людей – подписчиков и партнеров – возникало доверие к ней. Помимо этого, хорошо проработанный аккаунт позволяет заводить новые интересные знакомства, полезные связи и просто становится популярным среди пользователей Сети. Для этого Наталья рассказывает о себе, о своей семье, делится знаниями и впечатлениями, выкладывает яркие фотографии с мероприятий и путешествий – в общем, занимается всем тем, что свойственно инфлюенсеру. Ведь инфлюенсер – это прежде всего красивая, завлекающая страница в социальной сети.

«Соответственно, когда спонсор покупает наш конкурс, он обращается ко мне за каким-то подтверждением того, что его никто не обманет, что мы не мошенники. Это важно - быть блогером и авторитетным лицом, чтобы покупали то, что мы производим», - подчеркивает Наталья.

Блогер-миллионник Наталья Мишина. Фото предоставлено героем публикации.

Вывод напрашивается сам собой: блогер и инфлюенсер должны сочетаться в одной публичной личности для достижения большего успеха.

«Для меня, блогерская деятельность - это больше внешний фактор, который мне необходим для успешной организаторской работы. По факту, вся моя деятельность заключается во внутреннем аспекте: когда мы производим наборы спонсоров, все движение у нас происходит внутри. И этого никто не видит. У нас есть чаты с девочками, где мы обсуждаем рабочие вопросы, нашу тактику. Я изначально всегда считала себя в первую очередь организатором, человеком, который собирает конкурсы. Но без подкрепления своей деятельности публичностью и доверием других блогеров, публики, интересом к моей персоне большого успеха не достичь. Все масштабные конкурсы в моем аккаунте проходят благодаря тому, что что меня знают, что есть уважение ко мне, что к моему мнению прислушиваются», - подвела итог Мишина.