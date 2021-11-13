Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 ноября: 575 человек заразились за сутки

575 человек заразились за сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации столичного Оперштаба, за минувшие сутки «ковид-положительный» статус получили 575 смолян. Всего 69 438 человек заразились коронавирусом с начала пандемии.

За сутки не справились с болезнью 8 смолян, всего 2 017 случаев с летальным исходом зарегистрировано в регионе. Число выздоровевших на данный момент составляет 50 251.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 17 673 человека, из них 1 929 – в стационаре, 15 744 – в режиме самоизоляции.

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