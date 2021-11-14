Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 ноября: более 70 тысяч заболевших с начала пандемии

Общее число заболевших в Смоленской области составляет 70 010. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общее число заболевших в Смоленской области составляет 70 010, из них 572 – заразились за сутки. По данным столичного Оперштаба, выздоровели с начала пандемии 50 479 человек.

За сутки 7 смолян не справились с болезнью, всего 2 024 погибли от осложнений COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в общей сложности под медицинским наблюдением находились 17 778 человек, из них 15 853 – в режиме самоизоляции, 1 925 – в стационаре. Вакцинацию завершили более 325 тысяч жителей региона.

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