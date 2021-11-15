Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 ноября: за сутки заразились 577 человек

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 577 жителей Смоленской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным столичного Оперштаба, за последние сутки «ковид-положительный» статус получили 577 жителей Смоленской области. Всего 70 587 заразились с начала пандемии.

Общее число смертей от коронавируса составляет 2 030, 6 человек погибли за прошедшие сутки. Выздоровели и выписались – 50 596 за все время.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 17 710 смолян, из них 15 805 – в режиме самоизоляции, 1 905 – в стационаре.

В Смоленской области продолжается активная вакцинация населения от COVID-19. По данным на 14 ноября, завершили вакцинацию 325 423 человека. За сутки прививку сделали более 788 человек.

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