Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 ноября: более 2 тысяч человек погибли с начала пандемии

Более 2 тысяч смолян погибли с начала пандемии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего 70 775 случаев заражения коронавирусом выявлено в Смоленской области. За последние сутки заразились 582 человек.

Общее число выздоровевших составляет 50 775. Погибли 2 037 смолян, из них 7 – за сутки.

Почти 361 тысяча человек привиты первым компонентом вакцины против COVID-19. Полностью завершили вакцинацию свыше 328 тысяч смолян.

Сутки ранее под медицинским наблюдением в стационаре находились 1 908 жителей региона, 15 909 – в режиме самоизоляции.

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