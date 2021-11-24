В Смоленске обсудили вопрос с черным рынком табака. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным агентства Kantar, как минимум 30% всех сигарет, которые можно купить в Смоленской области, попали в регион из соседней Беларуси незаконным путём. Этот показатель вдвое выше среднего по России (15%). Оборот нелегальных сигарет становится одной из крупнейших проблем для смоленской экономики и жителей региона.

Ситуация осложняется не только приграничным положением области, но и некоторыми федеральными инициативами. Из-за резкого повышения табачного акциза в прошлом году цены на легальный табак заметно выросли. Вместе с ними повысился и спрос на более дешёвые, то есть незаконные сигареты.

Для стабилизации положения администрация Смоленской области создала Комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Её задачи заключаются в координации деятельности смоленских властей, противодействии ввозу, производству и обороту нелегальных товаров, отслеживание и оценка ситуации на территории области.

Справляться с этим местным властям помогают, например, цифровая маркировка товаров, бесплатное мобильное приложение «Честный знак» (в Смоленской области им пользуются порядка 7 тыс. человек), а также регулярное информирование смоленских ритейлеров о необходимой регистрации товаров и обучающие онлайн-мероприятия, организовываемые Департаментом промышленности и торговли Смоленской области и Центром поддержки предпринимательства.

О правонарушениях, связанных с чёрным оборотом сигарет, рассказал начальник Департамента промышленности и торговли Смоленской области Игорь Соколов: «Территориальные органы власти Смоленской области только за прошлый год проверили 333 объекта, осуществляющих деятельность в сфере оборота табачной продукции. Нарушения выявлены в 247 случаях, мы возбудили 39 уголовных дел». Основная доля таких административных правонарушений, по данным Департамента промышленности и торговли, как правило, приходится на продажу немаркированной табачной продукции. «Объём конфискованного табака в прошлом году превысил 3 миллиона пачек. Смоленская область по этому показателю занимает четвёртое место в стране, уступая только Москве, Брянской и Ярославской областям», – подытожил Игорь Соколов.

Эксперты уверены, что «обелению» табачного рынка во всех «проблемных» регионах помогут только законодательные меры. Для борьбы с ввозом контрафакта на приграничные территории нужно повышать административную ответственность, увеличивать размеры штрафов и вводить дополнительные меры, например, арест и изъятие транспортного средства, на которых контрафакт и контрабанда приезжают в Россию и впоследствии передвигаются по всем регионам.

Среди других мер наиболее эффективными можно считать, с одной стороны, уголовную ответственность за само производство «черных» сигарет, а с другой – регулярное взаимодействие органов власти Смоленской области с общественными организациями – таких, как Общественный совет по проблеме подросткового курения, Ассоциация малоформатной торговли, Центр развития перспективных технологий – по вопросам регулирования продажи табака, участия в совместных обучающих мероприятиях и проведения информационных кампаний.