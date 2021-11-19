Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 ноября: 2 060 человек погибли с начала пандемии

На данный момент общее число заболевших с начала пандемии составляет 72 905. Фото: Иван МАКЕЕВ

На данный момент общее число заболевших с начала пандемии составляет 72 905. По данным столичного Оперштаба, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 577 смолян.

Всего 51 442 человек выздоровели. Не справились с болезнью 2 060, за последние сутки жертвами COVID-19 стали 6 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 19 ноября полностью завершили вакцинацию от коронавируса более 330 000 смолян.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 16 888 человек, из них 14 984 – в режиме самоизоляции, 1 904 – в стационаре.

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