Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 ноября: 295 человек выздоровели за сутки

За последние сутки коронавирусом заразились 568 смолян. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние сутки коронавирусом заразились 568 смолян, общее число заболевших достигло 74 045.

Не справились с осложнениями 7 человек, 2 075 – ушли из жизни за все время пандемии. По данным столичного Оперштаба, выздоровели и выписались 52 024 жителя региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 16 151 человек, из них 14 289 – в режиме самоизоляции, 1 862 – в стационаре.

Привиты первым компонентом более 374 530 человек, завершили вакцинацию более 339 233.

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