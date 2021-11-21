Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 ноября: 295 человек выздоровели за сутки

За последние сутки коронавирусом заразились 568 смолян.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
За последние сутки коронавирусом заразились 568 смолян, общее число заболевших достигло 74 045.
Не справились с осложнениями 7 человек, 2 075 – ушли из жизни за все время пандемии. По данным столичного Оперштаба, выздоровели и выписались 52 024 жителя региона.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 16 151 человек, из них 14 289 – в режиме самоизоляции, 1 862 – в стационаре.
Привиты первым компонентом более 374 530 человек, завершили вакцинацию более 339 233.
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