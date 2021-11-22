Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 ноября: 566 человек заразились за сутки

За сутки «ковид-положительный» статус получили 566 жителей Смоленской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

За сутки «ковид-положительный» статус получили 566 жителей Смоленской области. С начала пандемии зафиксировано 74 611 случаев заражения.

Не справились с осложнениями 8 человек, всего 2 083 погибли. Экс-пациентами стали 52 316 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В регионе продолжается вакцинация населения. На данный момент поступило 466 150 компонентов вакцины. Вторую прививку сделали более 340 тысяч смолян.

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