Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 ноября: 566 человек заразились за сутки

За сутки «ковид-положительный» статус получили 566 жителей Смоленской области.
Фото: Олег УКЛАДОВ
За сутки «ковид-положительный» статус получили 566 жителей Смоленской области. С начала пандемии зафиксировано 74 611 случаев заражения.
Не справились с осложнениями 8 человек, всего 2 083 погибли. Экс-пациентами стали 52 316 смолян.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
В регионе продолжается вакцинация населения. На данный момент поступило 466 150 компонентов вакцины. Вторую прививку сделали более 340 тысяч смолян.
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