Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 ноября: 326 человек выздоровели за сутки

Общее число заболевших в Смоленской области составляет 75 162. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общее число заболевших в Смоленской области составляет 75 162, из них 551 – заразились за сутки. По данным столичного Оперштаба, успешно справились с заболеванием 52 642 жителя региона.

За сутки 5 смолян стали жертвами коронавируса, всего 2 088 погибли от осложнений.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 15 714 человек, из них 13 917 – в режиме самоизоляции, 1 797 – в стационаре.

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