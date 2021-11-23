Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 ноября: 326 человек выздоровели за сутки

Общее число заболевших в Смоленской области составляет 75 162.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Общее число заболевших в Смоленской области составляет 75 162, из них 551 – заразились за сутки. По данным столичного Оперштаба, успешно справились с заболеванием 52 642 жителя региона.
За сутки 5 смолян стали жертвами коронавируса, всего 2 088 погибли от осложнений.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 15 714 человек, из них 13 917 – в режиме самоизоляции, 1 797 – в стационаре.
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