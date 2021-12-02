Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 декабря: 517 человек выздоровели за сутки

По данным столичного Оперштаба, за сутки статус «экс-пациента» получили 517 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Благодаря своевременно введенным ограничительным мероприятиям эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась. Так, в течение последних двух недель отмечается снижение заболеваемости, сейчас показатель находится на уровне 305 человек. Всего 78 752 случая заражения зарегистрировано с начала пандемии.

По данным столичного Оперштаба, за сутки статус «экс-пациента» получили 517 человек. Жертвами COVID-19 стали 8 смолян. Общее число случаев с летальным исходом составляет 2 153.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На базе 22 лечебных учреждений развернуто 2427 коек, из которых 1533 – с подачей кислорода. Также функционируют 106 реанимационных мест, где используются 183 аппарата ИВЛ. В настоящий момент свободно 814 коек, что составляет почти 34%. Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 13 056 человек, из них 11 465 – в режиме самоизоляции, 1 591 – в стационаре.

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