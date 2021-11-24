Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 ноября: число госпитализаций сократилось на 10%

За последние сутки на территории Смоленской области зафиксировали 524 новых случая заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки на территории Смоленской области зафиксировали 524 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 75 686.

По данным столичного Оперштаба, за сутки выздоровели 372 человека. Не справились с осложнениями 8 смолян, за все время пандемии жертвами COVID-19 стали 2 096 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 15 573 человека, из них 13 760 – в режиме самоизоляции, 1 813 – в стационаре. За последние 10 дней количество госпитализаций уменьшилось почти на 10%.

В настоящее время в на базе 22-х медучреждений области развернуто 2 427 коек, из них кислородом обеспечено более 63% койко-мест. Свободно 26% коечного фонда.

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