Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 ноября: в регионе снизилась суточная заболеваемость

В Смоленской области снизилась суточная заболеваемость. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным столичного Оперштаба, за сутки заразились 489 смолян. Не справились с осложнениями 4 человека.

Общее число заболевших составляет 76 175. За все время пандемии жертвами COVID-19 стали 2 100 жителей региона. Выздоровели и выписались 53 401 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В настоящее время на базе 22-х медучреждений области развернуто 2 427 коек, свободно 26% коечного фонда. Сутки ранее в стационаре находились 1 764 человека, 13 274 – на самоизоляции.

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