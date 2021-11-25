Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 ноября 2021 8:40

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 ноября: в регионе снизилась суточная заболеваемость

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 25 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Смоленской области снизилась суточная заболеваемость.

В Смоленской области снизилась суточная заболеваемость.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным столичного Оперштаба, за сутки заразились 489 смолян. Не справились с осложнениями 4 человека.

Общее число заболевших составляет 76 175. За все время пандемии жертвами COVID-19 стали 2 100 жителей региона. Выздоровели и выписались 53 401 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В настоящее время на базе 22-х медучреждений области развернуто 2 427 коек, свободно 26% коечного фонда. Сутки ранее в стационаре находились 1 764 человека, 13 274 – на самоизоляции.

Читай также:

Четыре главных факта о назальной вакцине от коронавируса, которой ревакцинировался Путин. Объясняем, почему специалисты считают, что такая форма введения препарата лучше защищает органы дыхания от COVID-19.

Ранее в материале «КП»:

Что известно о вакцине от COVID-19 для подростков «Спутник М». Иммунолог Николай Крючков рассказал о принципе действия вакцины для подростков «Спутник М».

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Смоленске 2021: последние новости