Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 декабря: 239 человек заразились за сутки

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 239 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 239 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего 79 529 смолян заболели с начала пандемии.

Выздоровели и выписались 480 человек за последние сутки. Общее число «экс-пациентов» в регионе составляет 58 003. Не справились с болезнью 2 178 жителей области, из них 8 – умерли за минувшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 11 970 человек, из них 10 497 – на самоизоляции, 1 473 – в стационаре.

На данный момент в регион поступило более 500 тысяч комплектов вакцины. Вторую прививку сделали более 364 481 человека.

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