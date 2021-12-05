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Здоровье5 декабря 2021 8:40

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 декабря: 239 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 5 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 239 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 239 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Смоленской области выявили 239 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего 79 529 смолян заболели с начала пандемии.

Выздоровели и выписались 480 человек за последние сутки. Общее число «экс-пациентов» в регионе составляет 58 003. Не справились с болезнью 2 178 жителей области, из них 8 – умерли за минувшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 11 970 человек, из них 10 497 – на самоизоляции, 1 473 – в стационаре.

На данный момент в регион поступило более 500 тысяч комплектов вакцины. Вторую прививку сделали более 364 481 человека.

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