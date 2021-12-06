Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 декабря: почти 80 тысяч случаев заражения с начала пандемии

За последние сутки диагноз подтвердился у 192 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки диагноз подтвердился у 192 человек. Всего 79 721 случая заражения зарегистрировано с начала пандемии.

По данным столичного Оперштаба, за сутки статус «экс-пациента» получили 476 человек. Жертвами COVID-19 стали 7 смолян. Общее число случаев с летальным исходом составляет 2 185.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На базе 22 лечебных учреждений развернуто 2427 коек. В настоящий момент свободно около 34% коечного фонда. Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 11 986 человек, из них 10 586 – в режиме самоизоляции, 1 400 – в стационаре.

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