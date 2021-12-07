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Здоровье7 декабря 2021 8:53

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 декабря: эпидситуация в регионе стабилизировалась

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 7 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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За последние сутки коронавирус выявили у 206 человек.

За последние сутки коронавирус выявили у 206 человек.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Действовавшие на территории Смоленской области ограничительные меры принесли результат. Темпы заболеваемости позволили региону переместиться в рейтинге заболеваемости COVID-19 со 2-го места по стране до 24-го, сообщили в департаменте здравоохранения. За последние сутки коронавирус выявили у 206 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 79 927.

Не справились с осложнениями 9 человек, за все время погибли 2 194 смолян. По данным столичного Оперштаба, выздоровели 59 997 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 11 813 человек, из них 10 392 – в режиме самоизоляции, 1 421 – в стационаре.

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