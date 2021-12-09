Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 декабря: для отдельных категорий граждан ввели обязательную вакцинацию

За сутки коронавирусом заразились 209 жителей Смоленской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние несколько недель эпидситуация в Смоленской области заметно стабилизировалась. За сутки коронавирусом заразились 209 жителей Смоленской области. Общее число на данный момент составляет 80 347.

По данным столичного Оперштаба, успешно справились с заболеванием 60 024 человек. Погибли от осложнений 2 209, из них 7 – за минувшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 11 311 человек, из них 9 910 – в режиме самоизоляции, 1 401 – в стационаре.

8 декабря главный санитарный врач по Смоленской области Лариса Сидоренкова подписала постановление о введении обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых групп населения. Требование распространяется на лиц старше 60 лет, а также на студентов, которые проходят производственную практику вне структурных подразделений образовательных организаций, и жителей старше 18 лет, которые имеют хронические заболевания. Указанным категориям граждан необходимо привиться первым компонентом до 10 января, полностью завершить вакцинацию – до 31 января 2022 года.

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