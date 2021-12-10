Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 декабря: 196 человек заразились за сутки

196 человек заразились за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 10 декабря на территории Смоленской области зафиксировано 80 543 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 196 – за последние сутки.

Количество выздоровевших смолян на текущий момент – 60 555 человек. По данным столичного Оперштаба, не справились с заболеванием 2 216 человек, из них 7 – погибли за сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 10 884 человека, из них 1 407 – в стационаре, 9 477 – в режиме самоизоляции.

Первым компонентом привиты 407 010 человек, полностью завершили вакцинацию 373 967.

Читай также:

Немецкие ученые напугали: антитела после нынешних вакцин не способны нейтрализовать «омикрон». Означает ли это, что привитые окажутся вообще без защиты при встрече с новым вариантом коронавируса, объяснил в программе «Антиковид» на радио «КП» молекулярный биолог Александр Панчин.

Ранее в материале «КП»:

«Омикрон» наступает: что будет с привитыми и переболевшими штаммом «дельта». Вирусолог Александр Лукашев оценил шансы омикрона вытеснить другие штаммы коронавируса.