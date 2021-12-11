Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 декабря: 205 человек заразились за сутки

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 205 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 205 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 80 748.

По данным столичного Оперштаба, за все время выздоровели 61 106 жителей региона. Не справились с осложнениями 5 человек, всего 2 221 случаев с летальным исходом зарегистрировано в регионе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 9 373 человека, из них 7 988 – в режиме самоизоляции, 1 385 – в стационаре.

Первым компонентом привиты 409 043 человека, полностью завершили вакцинацию 376 759. Коллективный иммунитет в регионе составляет 54,3%.

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