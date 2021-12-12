Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 декабря: 476 человек выздоровели за сутки

За последние сутки диагноз подтвердился у 214 смолян. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным столичного Оперштаба, в общей сложности в Смоленской области выявлено 80 962 случая заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 214 смолян.

Всего 61 582 человек выздоровели и выписались с начала пандемии. Не справились с болезнью 2 229, из них 8 – за прошедшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 8 840 человек, из них 7 508 – в режиме самоизоляции, 1 332 – в стационаре.

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