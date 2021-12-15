Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 декабря: темп прироста заболевших снизился на 25%

За прошедшую неделю темп прироста заболевших COVID-19 в Смоленской области снизился на 25%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшую неделю темп прироста заболевших COVID-19 в Смоленской области снизился на 25%. За сутки положительный диагноз получили 239 жителей региона. Общее число ковид-инфицированных составляет 81 655.

Выздоровели 62 850. Не справились с осложнениями 2 251, из них 7 – за последние сутки. 49% летальных случаев приходится на пожилых людей в возрасте от 70 до 77 лет.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В стационаре на данный момент находятся 1305 жителей региона, в том числе, в реанимации – 92 человека, из них на ИВЛ – 62. Сейчас 40,7% коек свободно.

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