Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 декабря: более 40% коечного фонда свободно

Общее число случаев заражения коронавирусом в Смоленской области составляет 81 873. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общее число случаев заражения коронавирусом в Смоленской области составляет 81 873. За прошедшие сутки «ковид-положительный» статус получили 218 человек, выздоровели – 482.

По оценкам Минздрава, Смоленская область в числе 37 субъектов за последнюю неделю демонстрирует максимальные темпы снижения смертности от ковида. Всего 2 257 случаев с летальным исходом зафиксировано в регионе, из них 6 – за минувшие сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В регионе на базе 20 медицинских учреждений развернуто 2202 койко-места, из них почти 70% – с подачей кислорода. Сейчас более 40% коек свободно. Под медицинским наблюдением находятся 8 027 человек, из них 6 742 – в режиме самоизоляции, 1 285 – в стационаре.

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