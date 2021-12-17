Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 декабря: 474 человека выздоровели за сутки

Количество выздоровевших смолян на текущий момент – 63 806 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшую неделю темп прироста заболевших COVID-19 снизился на 25%. С начала пандемии коронавирусом заразились 82 100 человек, из них 227 – за стуки.

Количество выздоровевших смолян на текущий момент – 63 806 человека. Также на территории региона зафиксировано 2 265 случаев с летальным исходом, за сутки погибли 8 человек. 49% смертельных случаев приходится на пожилых людей в возрасте от 70 до 77 лет.

По оценкам Минздрава, Смоленская область в числе 37 субъектов за последнюю неделю демонстрирует максимальные темпы снижения смертности от ковида.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 7 905 человек, из них 6 654 – в режиме самоизоляции, 1 251 – в стационаре.

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