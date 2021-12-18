Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 декабря: более 390 тысяч человек завершили вакцинацию

Полностью завершили вакцинацию более 392 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным столичного Оперштаба, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 225 человек. Общее число заболевших составляет 82 325.

За сутки погибли 7 человек, всего 2 272 летальных случая зафиксировано с начала пандемии. Успешно справились с болезнью 64 337 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7 682 человека, из них 6 449 – на самоизоляции, 1 233 – в стационаре. Первым компонентом привиты 418 295 человек. Полностью завершили вакцинацию более 392 тысяч человек.

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