Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 декабря: 2 277 человек погибли с начала пандемии

За сутки коронавирусом заразились 220 жителей Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки коронавирусом заразились 220 жителей Смоленской области. По информации столичного Оперштаба, общее число заболевших на данный момент составляет 82 545.

Статус «экс-пациента» получили 64 889 смолян. Погибли от осложнений 2 277, из них 5 – за последние сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом привиты 419 780 человек, полностью завершили вакцинацию 394 815 смолян. Коллективный иммунитет в регионе составляет 57,3%.

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