Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 декабря: 219 человек заразились за сутки

За сутки «ковид-положительный» статус получили 219 смолян. Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки «ковид-положительный» статус получили 219 смолян. Всего 82 764 человека заразили с начала в пандемии. Актуальные данные опубликовал столичный Оперштаб.

Погибли 2 286 жителей региона, из них 9 – за прошедшие сутки. Успешно справились с болезнью 65 350 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В Смоленской области на базе 20 медицинских учреждений развернуто 2 202 койко-места, из них почти 70% – с подачей кислорода. В настоящее время 40,7% коек свободно.

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