Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 декабря: коллективный иммунитет в регионе составляет 57,3%

Полностью завершили вакцинацию 396 300 жителей региона. Фото: Ксения Высотина

По данным столичного Оперштаба, общее число заболевших с начала пандемии составляет 82 990 человек. За последние сутки на территории Смоленской области зафиксировали 226 новых случаев коронавируса.

Не справились с заболеванием 8 смолян, всего 2 294 погибли от осложнений. Статус «экс-пациента» получили 65 877 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7 527 человек, из них 6 339 – в режиме самоизоляции, 1 188 – в стационаре.

Коллективный иммунитет в регионе составляет 57,3%. Полностью завершили вакцинацию 396 300 жителей региона.

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