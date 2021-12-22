Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 декабря: 2300 человек погибли с начала пандемии

За сутки коронавирусом заразились 228 жителей Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки коронавирусом заразились 228 жителей Смоленской области. Общее число заболевших на данный момент составляет 83 218.

По информации столичного Оперштаба, статус «экс-пациента» получили 64 889 смолян. Погибли от заболевания 2 300, из них 6 – за последние сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 7 594 человека, из них 6 380 – в режиме самоизоляции, 1 214 – в стационаре.

Первым компонентом привиты 422 181, полностью завершили вакцинацию 398 382 человека.

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