Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 декабря: занятость коечного фонда составляет 61%

Занятость коечного фонда на данный момент составляет 61%. Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации столичного Оперштаба, за сутки «ковид-положительный» статус получили 225 смолян. Всего 83 443 человека заразили с начала в пандемии.

Погибли от осложнений 2 307 жителей региона, из них 7 – за последние сутки. Успешно справились с болезнью 66 986 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7 429 человек, из них 6 211 – в режиме самоизоляции, 1 218 – в стационаре. Занятость коечного фонда на данный момент составляет 61%.

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