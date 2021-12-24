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Здоровье24 декабря 2021 8:50

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 24 декабря: 222 человека заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 24 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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За последние сутки на территории Смоленской области зафиксировали 222 новых случая заражения коронавирусом.

За последние сутки на территории Смоленской области зафиксировали 222 новых случая заражения коронавирусом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки на территории Смоленской области зафиксировали 222 новых случая заражения коронавирусом. В общей сумме число заразившихся COVID-19 смолян достигло 83 665.

По данным столичного Оперштаба, число выздоровевших человек увеличилось на 554, достигнув 67 540. За сутки погибли 8 человек, всего за время пандемии умерли 2 315 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 7 142 человека, из них 5 960 – в режиме самоизоляции, 1 182 – в стационаре.

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