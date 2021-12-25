Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 декабря: 589 человек выздоровели за сутки

За сутки коронавирусом заразились 212 жителей Смоленской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки коронавирусом заразились 212 жителей Смоленской области. Общее число заболевших на данный момент составляет 83 877.

По информации столичного Оперштаба, за сутки выздоровели 589, статус «экс-пациента» получили 68 129 смолян. Погибли от заболевания 2 324 человека, из них 9 – за последние сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 7 377 человек, из них 6 215 – в режиме самоизоляции, 1 162 – в стационаре.

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