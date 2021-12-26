Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 декабря: 2330 человек погибли с начала пандемии

Всего 84 084 человека заразились с начала пандемии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего 84 084 человека заразились с начала пандемии, из них 207 – за последние сутки. Общее число выздоровевших на данный момент составляет 68 773.

По данным столичного Оперштаба, не справились с заболеванием 2 330. За сутки от коронавируса погибли 6 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом привиты более 428 тысяч смолян, полностью завершили вакцинацию свыше 406 тысяч человек.

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