Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 декабря: 2330 человек погибли с начала пандемии

Всего 84 084 человека заразились с начала пандемии.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Всего 84 084 человека заразились с начала пандемии, из них 207 – за последние сутки. Общее число выздоровевших на данный момент составляет 68 773.
По данным столичного Оперштаба, не справились с заболеванием 2 330. За сутки от коронавируса погибли 6 человек.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Первым компонентом привиты более 428 тысяч смолян, полностью завершили вакцинацию свыше 406 тысяч человек.
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