В Смоленске на реставрацию крепостной стены выделили 1,1 млрд рублей

28 Нояб. 14:05 2018-11-28T14:06:30+03:00

Ремонтировать памятник начнут с 2019 года

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1,1 миллиарда рублей на реставрацию Смоленской крепости поручил выделить премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Из них 400 млн поступят в следующем году и по 350 миллионов в 2020-2021 годы, рассказал вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Первым делом работы начнутся на самых аварийных участках – «Королевском бастионе» и пряслах.

Напомним, в мае 2017 года премьер-министр России посетил Смоленск. После визита Дмитрий Медведев дал поручение министерству культуры проработать вопрос сохранения памятника, который начинает постепенно обрушаться.