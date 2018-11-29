Починковская школа-интернат в Смоленской области отметила юбилей

29 Нояб. 08:26 2018-11-29T08:26:00+03:00

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Починковская школа-интернат в Смоленской области отметила 150 лет со дня своего образования, сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области.

Сегодня в образовательном учреждении получают знания 120 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В интернате сформирован высокопрофессиональный коллектив педагогов, в числе которых - 3 заслуженных учителя РФ, 30 преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационные категории. Школа активно участвует в различных конкурсах: социальное учреждение является лауреатом в различных номинациях Всероссийских конкурсов «100 лучших школ России» и «Новаторство в образовании», Всероссийского образовательного форума.