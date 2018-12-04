4 Дек. 08:30 2018-12-04T08:30:38+03:00

Более 10 кг наркотика уничтожили в Смоленске. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области

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Более 10 кг наркотика, который проходил по ранее рассмотренным уголовным делам в качестве вещдока, уничтожили в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Процедура проходила в присутствии представителей областного департамента по природным ресурсам, а также руководителей подразделений следствия и дознания городского УМВД. Сначала наркотики деформировали, а потом подожгли.

В полиции отмечают, что в рамках уголовных дел было осуждено более 70 человек. Среди людей, отбывающих наказание – содержатели наркопритонов, наркоторговцы, лица, занимавшиеся незаконным выращиванием и культивированием наркосодержащих растений.