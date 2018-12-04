На трассе М1 в Ярцевском районе произошло смертельное ДТП

4 Дек. 10:33 2018-12-04T11:08:54+03:00

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Смертельное ДТП произошло в районе 21.00 3 декабря на трассе М1 в Ярцевском районе, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Водитель 1997 года рождения сбил пешехода 1950 года рождения, который шел по проезжей части в попутном с автомобилистом направлении. От серьезных травм мужчина скончался на месте аварии.

Водитель Mazda 6 был госпитализирован в Ярцевскую ЦРБ, где ему было назначено амбулаторное лечение.

Ранее и в областном центре сбили пешехода. Водитель 1975 года рождения, управляя машиной «ГАЗ», наехал на женщину, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Нахимова. Пешеход находится в больнице.