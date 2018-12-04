Плата за капремонт вырастет в Смоленской области

4 Дек. 15:01 2018-12-04T15:05:36+03:00

Услуга подорожает с 6,57 руб. на 1 кв. метр общей площади помещения до 7,50

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Плата за капремонт вырастет на рубль в Смоленской области с 2019 года, сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области.

В 2018 году стоимость 1 кв. м. общей площади помещения обходилась населению в 6,57 руб. На будущий год взнос составит 7,50 руб.

В других регионах Центрального федерального округа размер минимального взноса на этот год уже превышает 7,50 руб., отметила начальник департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Соколова. И обратила внимание, что в следующем году капремонт запланирован в 235 многоквартирных домах.

Кстати, в 2014-2018 гг. капитально отремонтированы свыше 700 домов на сумму порядка 2,5 млрд руб.