Плата за капремонт вырастет в Смоленской области
Плата за капремонт вырастет на рубль в Смоленской области с 2019 года, сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области.
В 2018 году стоимость 1 кв. м. общей площади помещения обходилась населению в 6,57 руб. На будущий год взнос составит 7,50 руб.
В других регионах Центрального федерального округа размер минимального взноса на этот год уже превышает 7,50 руб., отметила начальник департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Соколова. И обратила внимание, что в следующем году капремонт запланирован в 235 многоквартирных домах.
Кстати, в 2014-2018 гг. капитально отремонтированы свыше 700 домов на сумму порядка 2,5 млрд руб.