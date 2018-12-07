СЕГОДНЯ 08:54 2018-12-07T08:54:40+03:00

Животное, страдающее от ужасной боли, нашли на помойке в Починке

Изменить размер текста: A A

Собаку с перебитым позвоночником перевезут в Смоленск днем 7 декабря, сообщается в паблике natadogmama в социальной сети «Вконтакте».

Животное, страдающее от ужасной боли, нашли на помойке в Починке. Замерзающую дворнягу приютила местная жительница. Позднее выяснилось, что собака получила серьезную травму и ее необходимо оперативно привезти в Смоленск. Неравнодушные защитники животных согласились предоставить свои машины: сегодня днем пес будет перевезен в областной центр для оказания всей необходимой помощи.