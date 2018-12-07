2018-12-07T08:54:40+03:00
Общество

Собаку с перебитым позвоночником перевезут в Смоленск

Животное, страдающее от ужасной боли, нашли на помойке в Починке
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Собаку с перебитым позвоночником перевезут в Смоленск днем 7 декабря, сообщается в паблике natadogmama в социальной сети «Вконтакте».

Животное, страдающее от ужасной боли, нашли на помойке в Починке. Замерзающую дворнягу приютила местная жительница. Позднее выяснилось, что собака получила серьезную травму и ее необходимо оперативно привезти в Смоленск. Неравнодушные защитники животных согласились предоставить свои машины: сегодня днем пес будет перевезен в областной центр для оказания всей необходимой помощи.

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