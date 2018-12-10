Смоленск получил новую партию автобусов из Москвы
Транспорт обещают пустить на маршруты в ближайшее время
ФОТО: МУП «Автоколонна-1308».
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Смоленск получил новую партию автобусов из Москвы: пять старых-новых машин в ближайшее время выйдут на маршруты, сообщают в МУП «Автоколонна-1308».
Автобусы прибыли в Смоленск в конце прошлой недели. Техника передана «Мосгортрансом» на безвозмездной основе.
Напомним, первые три автобуса приехали в Смоленск в первых числах декабря. Еще областной центр должен получить 14 вместительных «Волжанина» и «ГолАЗа».