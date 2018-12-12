2018-12-12T11:44:24+03:00
Общество

Одна из школ Смоленской области закрыта на карантин

Еще в одном образовательном учреждении прекращены занятия в шести классах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Одна из школ Смоленской области закрыта на карантин. ФОТО: pixabay.comОдна из школ Смоленской области закрыта на карантин. ФОТО: pixabay.com
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Одна из школ Смоленской области закрыта на карантин, еще в одной приостановлены занятия в шести классах, сообщили «КП» сотрудники регионального Роспотребнадзора.

Такое решение принято из-за большого количества заболевших детей.

Однако, по итогам минувшей недели специалисты ведомства не зафиксировали в регионе резкого роста заболевших. Ситуация в Смоленской области и областном центре находится под контролем, выражаясь языком специалистов «на неэпидемическом уровне».

Обследование больных показало, что на Смоленщине циркулируют «возбудители не гриппозной этиологии».

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