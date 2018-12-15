2018-12-15T18:27:18+03:00
Звезды

В Смоленске симфонический оркестр в живую сыграл рок

Молодые и энергичные ребята из RockestraLive исполнили взрывные Green Day, System of a Down и Korn, легендарные Red Hot Chili Peppers, Radiohead и Oasis и мелодичные Muse, Linkin Park, 30 Seconds To Mars
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске симфонический оркестр в живую сыграл рок. ФОТО: RockestraLiveВ Смоленске симфонический оркестр в живую сыграл рок. ФОТО: RockestraLive
Изменить размер текста:

Симфонический оркестр RockestraLive в живую исполнил в Смоленске рок-хиты 60-х – 90-х гг., сообщает smol.kp.ru.

Выпускники Московской консерватории и Академии Гнесиных, музыканты ведущих оркестров страны и мира (ГАСО, Большой театр, РНО, Новая Россия) показали, что скрипки, трубы, виолончели могут звучать по-иному, гармонично сливаясь с бас-гитарой и барабанами. Ребята в прямом смысле зажгли зал в первые же минуты выступления. Они исполнили взрывные Green Day, System of a Down и Korn, легендарные Red Hot Chili Peppers, Radiohead и Oasis и мелодичные Muse, Linkin Park, 30 Seconds To Mars.

RockestraLive выступил в Смоленске.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу
Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области
В Велиже возле кафе до полусмерти избили мужчину
По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело
Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске
Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска
Хаски, потерявшую хозяина в ДТП, взяли в третью семью
Елку на площади Ленина в Смоленске откроют 21 декабря
В Гагарине горела «Лада Гранта»
Смоляне освоили портал госуслуг
Три улицы Смоленска останутся без холодной воды
В Смоленске оглушили мужчину на выходе из банка
ДТП в Рославле переросло в уголовное дело
В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе
В Смоленске заработал «Музей счастья»
В центре Смоленска произошло смертельное ДТП
20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область
Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы
Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла