В Смоленске симфонический оркестр в живую сыграл рок

15 Дек. 18:11 2018-12-15T18:27:18+03:00

Молодые и энергичные ребята из RockestraLive исполнили взрывные Green Day, System of a Down и Korn, легендарные Red Hot Chili Peppers, Radiohead и Oasis и мелодичные Muse, Linkin Park, 30 Seconds To Mars

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Симфонический оркестр RockestraLive в живую исполнил в Смоленске рок-хиты 60-х – 90-х гг., сообщает smol.kp.ru.

Выпускники Московской консерватории и Академии Гнесиных, музыканты ведущих оркестров страны и мира (ГАСО, Большой театр, РНО, Новая Россия) показали, что скрипки, трубы, виолончели могут звучать по-иному, гармонично сливаясь с бас-гитарой и барабанами. Ребята в прямом смысле зажгли зал в первые же минуты выступления. Они исполнили взрывные Green Day, System of a Down и Korn, легендарные Red Hot Chili Peppers, Radiohead и Oasis и мелодичные Muse, Linkin Park, 30 Seconds To Mars.