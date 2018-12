15 Дек. 18:11 2018-12-15T18:27:18+03:00

В Смоленске симфонический оркестр в живую сыграл рок

Молодые и энергичные ребята из RockestraLive исполнили взрывные Green Day, System of a Down и Korn, легендарные Red Hot Chili Peppers, Radiohead и Oasis и мелодичные Muse, Linkin Park, 30 Seconds To Mars