В Смоленске симфонический оркестр в живую сыграл рок
Симфонический оркестр RockestraLive в живую исполнил в Смоленске рок-хиты 60-х – 90-х гг., сообщает smol.kp.ru.
Выпускники Московской консерватории и Академии Гнесиных, музыканты ведущих оркестров страны и мира (ГАСО, Большой театр, РНО, Новая Россия) показали, что скрипки, трубы, виолончели могут звучать по-иному, гармонично сливаясь с бас-гитарой и барабанами. Ребята в прямом смысле зажгли зал в первые же минуты выступления. Они исполнили взрывные Green Day, System of a Down и Korn, легендарные Red Hot Chili Peppers, Radiohead и Oasis и мелодичные Muse, Linkin Park, 30 Seconds To Mars.
RockestraLive выступил в Смоленске.Виктория НИКОЛЬСКАЯ