2018-12-17T10:36:29+03:00
Происшествия

Во время пожара погиб 70-летний житель Починка

Трагедия произошла в девятом часу вечера 16 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Во время пожара погиб 70-летний житель Починка. ФОТО: pixabay.comВо время пожара погиб 70-летний житель Починка. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

70-летний житель Починка погиб во время пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Трагедия произошла вчера, 16 декабря, в девятом часу вечера деревне Нижние Немыкари.

Приехав на сообщение о пожаре, огнеборцы увидели полностью охваченный пламенем жилой дом. Тушить здание помогали добровольцы из добровольной пожарной дружины сельского поселения.

- Дом сгорел полностью. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины 1948 года рождения, - сообщили в ведомстве. - Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.

Пока что одной из основных рассматриваемых версий является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу
Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области
В Велиже возле кафе до полусмерти избили мужчину
По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело
Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске
Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска
Хаски, потерявшую хозяина в ДТП, взяли в третью семью
Елку на площади Ленина в Смоленске откроют 21 декабря
В Гагарине горела «Лада Гранта»
Смоляне освоили портал госуслуг
Три улицы Смоленска останутся без холодной воды
В Смоленске оглушили мужчину на выходе из банка
ДТП в Рославле переросло в уголовное дело
В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе
В Смоленске заработал «Музей счастья»
В центре Смоленска произошло смертельное ДТП
20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область
Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы
Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла