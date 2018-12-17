2018-12-17T10:36:29+03:00
Происшествия

Во время пожара погиб 70-летний житель Починка

Трагедия произошла в девятом часу вечера 16 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Во время пожара погиб 70-летний житель Починка. ФОТО: pixabay.comВо время пожара погиб 70-летний житель Починка. ФОТО: pixabay.com
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70-летний житель Починка погиб во время пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Трагедия произошла вчера, 16 декабря, в девятом часу вечера деревне Нижние Немыкари.

Приехав на сообщение о пожаре, огнеборцы увидели полностью охваченный пламенем жилой дом. Тушить здание помогали добровольцы из добровольной пожарной дружины сельского поселения.

- Дом сгорел полностью. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины 1948 года рождения, - сообщили в ведомстве. - Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.

Пока что одной из основных рассматриваемых версий является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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