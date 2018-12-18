18 Дек. 06:28 2018-12-18T06:28:30+03:00

Сейчас идут последние работы по оборудованию ледового покрытия и хоккейной арены.

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Каток на Ленина в Смоленске заработает 19 декабря, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. Сейчас идут последние работы по оборудованию ледового покрытия катка и хоккейной арены.

В установленных рядом с ареной деревянных домиках отдыхающие смогут попить чай, переодеться и взять на прокат инвентарь. Каток будет работать со вторника по пятницу – с 14.00 до 21.00 и выходные – с 12.00 до 21.00. Вход со своими коньками свободный.

Также ледовая арена открылась в Центральном парке культуры и отдыха «Лопатинский сад». Покататься на коньках можно уже сегодня на Массовом поле, сообщает дирекция парка. Вход на арену со своими коньками символический - 50 рублей.