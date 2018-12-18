2018-12-18T08:55:47+03:00
Общество

На 700 тысяч рублей оштрафовали крупную торговую сеть в Смоленске

Во время плановой проверки Роспотребнадзора на прилавках ряда магазинов «Магнит» были обнаружены просроченные продукты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
На 700 тысяч рублей оштрафовали крупную торговую сеть в Смоленске. ФОТО: pixabay.comНа 700 тысяч рублей оштрафовали крупную торговую сеть в Смоленске. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Двадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с решением Арбитражного суда Смоленской области, который в сентябре 2018 года постановил оштрафовать АО «Тандер» на 700 тыс. рублей, сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора.

Нарекания вызваны результатами плановой проверки магазинов «Магнит» в Смоленске.

Некоторое время назад специалисты регионального Роспотребнадзора проверили торговую сеть и обнаружили, что на полках ряда магазинов лежат просроченные продукты.

- Как верно отметил суд первой инстанции, их реализация опасна для жизни и здоровья покупателей, что образует объективную сторону правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.43. КоАП РФ, - отмечают в ведомстве. - А суд апелляционной инстанции отметил, что выставляя просроченный товар для продажи, общество принимает на себя риск наступления неблагоприятных последствий.

На 700 тысяч рублей оштрафовали крупную торговую сеть в Смоленске. ФОТО: 67.rospotrebnadzor.ru

На 700 тысяч рублей оштрафовали крупную торговую сеть в Смоленске. ФОТО: 67.rospotrebnadzor.ru

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу
Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области
В Велиже возле кафе до полусмерти избили мужчину
По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело
Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске
Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска
Хаски, потерявшую хозяина в ДТП, взяли в третью семью
Елку на площади Ленина в Смоленске откроют 21 декабря
В Гагарине горела «Лада Гранта»
Смоляне освоили портал госуслуг
Три улицы Смоленска останутся без холодной воды
В Смоленске оглушили мужчину на выходе из банка
ДТП в Рославле переросло в уголовное дело
В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе
В Смоленске заработал «Музей счастья»
В центре Смоленска произошло смертельное ДТП
20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область
Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы
Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла