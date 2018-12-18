18 Дек. 08:55 2018-12-18T08:55:47+03:00

На 700 тысяч рублей оштрафовали крупную торговую сеть в Смоленске. ФОТО: pixabay.com

Во время плановой проверки Роспотребнадзора на прилавках ряда магазинов «Магнит» были обнаружены просроченные продукты

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Двадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с решением Арбитражного суда Смоленской области, который в сентябре 2018 года постановил оштрафовать АО «Тандер» на 700 тыс. рублей, сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора.

Нарекания вызваны результатами плановой проверки магазинов «Магнит» в Смоленске.

Некоторое время назад специалисты регионального Роспотребнадзора проверили торговую сеть и обнаружили, что на полках ряда магазинов лежат просроченные продукты.

- Как верно отметил суд первой инстанции, их реализация опасна для жизни и здоровья покупателей, что образует объективную сторону правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.43. КоАП РФ, - отмечают в ведомстве. - А суд апелляционной инстанции отметил, что выставляя просроченный товар для продажи, общество принимает на себя риск наступления неблагоприятных последствий.