На 700 тысяч рублей оштрафовали крупную торговую сеть в Смоленске
Двадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с решением Арбитражного суда Смоленской области, который в сентябре 2018 года постановил оштрафовать АО «Тандер» на 700 тыс. рублей, сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора.
Нарекания вызваны результатами плановой проверки магазинов «Магнит» в Смоленске.
Некоторое время назад специалисты регионального Роспотребнадзора проверили торговую сеть и обнаружили, что на полках ряда магазинов лежат просроченные продукты.
- Как верно отметил суд первой инстанции, их реализация опасна для жизни и здоровья покупателей, что образует объективную сторону правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.43. КоАП РФ, - отмечают в ведомстве. - А суд апелляционной инстанции отметил, что выставляя просроченный товар для продажи, общество принимает на себя риск наступления неблагоприятных последствий.
На 700 тысяч рублей оштрафовали крупную торговую сеть в Смоленске. ФОТО: 67.rospotrebnadzor.ru