Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы
Грызуны поселились в подъезде дома №24
Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы. ФОТО: gtrksmolensk.ru
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Жителей дома №24 по проспекту Строителей в Смоленске атакуют крысы, сообщает ГТРК. Стая грызунов живут в одном из подъездов уже не первый месяц и приводят в негодность провода и приборы.
Жильцы дома отмечают, что встречают полчище грызунов каждое утро. Насчитали аж 18 штук.
В управляющей компании знают о проблеме жильцов и неоднократно выходили на борьбу с крысами. Но результата, говорят жильцы, нет. Причина, по мнению местных жителей, кроется в том, что отравы раскладывается значительно меньше, чем нужно.