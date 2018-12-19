Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы

19 Дек. 09:16 2018-12-19T09:17:37+03:00

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Жителей дома №24 по проспекту Строителей в Смоленске атакуют крысы, сообщает ГТРК. Стая грызунов живут в одном из подъездов уже не первый месяц и приводят в негодность провода и приборы.

Жильцы дома отмечают, что встречают полчище грызунов каждое утро. Насчитали аж 18 штук.

В управляющей компании знают о проблеме жильцов и неоднократно выходили на борьбу с крысами. Но результата, говорят жильцы, нет. Причина, по мнению местных жителей, кроется в том, что отравы раскладывается значительно меньше, чем нужно.