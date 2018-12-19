2018-12-19T09:17:37+03:00
Общество

Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы

Грызуны поселились в подъезде дома №24
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы. ФОТО: gtrksmolensk.ruЖителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы. ФОТО: gtrksmolensk.ru
Изменить размер текста:

Жителей дома №24 по проспекту Строителей в Смоленске атакуют крысы, сообщает ГТРК. Стая грызунов живут в одном из подъездов уже не первый месяц и приводят в негодность провода и приборы.

Жильцы дома отмечают, что встречают полчище грызунов каждое утро. Насчитали аж 18 штук.

В управляющей компании знают о проблеме жильцов и неоднократно выходили на борьбу с крысами. Но результата, говорят жильцы, нет. Причина, по мнению местных жителей, кроется в том, что отравы раскладывается значительно меньше, чем нужно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу
Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области
В Велиже возле кафе до полусмерти избили мужчину
По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело
Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске
Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска
Хаски, потерявшую хозяина в ДТП, взяли в третью семью
Елку на площади Ленина в Смоленске откроют 21 декабря
В Гагарине горела «Лада Гранта»
Смоляне освоили портал госуслуг
Три улицы Смоленска останутся без холодной воды
В Смоленске оглушили мужчину на выходе из банка
ДТП в Рославле переросло в уголовное дело
В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе
В Смоленске заработал «Музей счастья»
В центре Смоленска произошло смертельное ДТП
20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область
Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла