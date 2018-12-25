2018-12-25T10:20:12+03:00
Происшествия

В Гагарине неизвестные украли снеговика

Большая новогодняя игрушка, установленная рядом с кафе, пропала 20 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: группа «Подслушано Гагарин» ВКонтакте.ФОТО: группа «Подслушано Гагарин» ВКонтакте.
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В Гагарине ищут снеговика: большая новогодняя игрушка, установленная рядом с кафе, пропала 20 декабря, сообщил 24 декабря подписчик группы «Подслушано Гагарин» ВКонтакте.

Местные жители шутливо восприняли сообщение, но кто-то все же вызвался помочь. Посмотреть записи с камер видеонаблюдения, например.

Известно, что снеговика видели пару дней назад возле «Бристоля» на Строителей у детской поликлиники. Но потом он снова исчез.

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